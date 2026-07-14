-
Highlights: Argentinien dreht gegen die Schweiz erst spät aufFIFA WM 2026
-
Highlights: Bellingham-Doppelpack bringt England ins HalbfinaleFIFA WM 2026
-
Highlights: Spanien profitiert von Tormann-PatzerFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe und Dembele zaubern erneut für FrankreichFIFA WM 2026
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter StrublStammtisch
-
Highlights: Letztes Achtelfinale entscheidet sich im ElfernFIFA WM 2026
-
Highlights: Unglaubliches Argentinien-Comeback in 13 MinutenFIFA WM 2026
-
Highlights: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen BelgienFIFA WM 2026
-
Highlights: Merino verhindert die Verlängerung doch nochFIFA WM 2026
WM-Halbfinale heute: Frankreich - Spanien
Können Mbappé und Co. auch im Halbfinale gegen die überzeugende spanische Defensive aufzeigen oder darf der amtierende Europameister weiter auf den Titel hoffen? LIVE-Infos:
Im ersten Halbfinale der Fußball-WM trifft Frankreich in Dallas auf Spanien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Während Frankreich im Viertelfinale Marokko mit 2:0 eliminierte, musste Spanien gegen Belgien bis zum Schluss zittern. Erst in der 88. Minute erlöste Merino seine Mannschaft mit dem 2:1.
Schaut man auf die FIFA-Weltrangliste, darf ein enges Duell erwartet werden. Während das Team von Didier Deschamps derzeit an der Spitze steht, befindet sich der Österreich-Bezwinger nur zwei Plätze dahinter auf Rang drei.
Gegen die stark spielende Defensive der Spanier muss die herausragende Offensive um Mbappé, Dembélé und Olise erst ein Mittel finden, um eine gelungene Revanche für das EM-Duell 2024, welches mit 1:2 verloren wurde, herbeizuführen.