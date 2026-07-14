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WM-Halbfinale heute: Frankreich - Spanien

Können Mbappé und Co. auch im Halbfinale gegen die überzeugende spanische Defensive aufzeigen oder darf der amtierende Europameister weiter auf den Titel hoffen? LIVE-Infos:

WM-Halbfinale heute: Frankreich - Spanien Foto: © IMAGO / APL
Textquelle: © LAOLA1
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Im ersten Halbfinale der Fußball-WM trifft Frankreich in Dallas auf Spanien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Während Frankreich im Viertelfinale Marokko mit 2:0 eliminierte, musste Spanien gegen Belgien bis zum Schluss zittern. Erst in der 88. Minute erlöste Merino seine Mannschaft mit dem 2:1.

Schaut man auf die FIFA-Weltrangliste, darf ein enges Duell erwartet werden. Während das Team von Didier Deschamps derzeit an der Spitze steht, befindet sich der Österreich-Bezwinger nur zwei Plätze dahinter auf Rang drei.

Gegen die stark spielende Defensive der Spanier muss die herausragende Offensive um Mbappé, Dembélé und Olise erst ein Mittel finden, um eine gelungene Revanche für das EM-Duell 2024, welches mit 1:2 verloren wurde, herbeizuführen.

LIVE-Ticker:

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