Kerim Alajbegovic hat in der abgelaufenen Saison einen kometenhaften Aufstieg hingelegt.

In seiner Premierensaison beim FC Red Bull Salzburg war er nicht nur der beste Torschütze der Mozartstädter, sondern sicherte sich mit seinen starken Leistungen auch einen Platz im WM-Kader der Bosnier.

Nun zog Bayer Leverkusen nach nur einem Jahr die Rückkaufoption und holte das Eigengewächs für acht Millionen Euro zurück. Doch ein Profispiel für die "Werkself" wird Alajbegovic in naher Zukunft angeblich trotzdem nicht absolvieren.

Sattes Transferplus für Leverkusen

Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, steht der 18-jährige Offensivspieler vor einem Transfer zu Atalanta Bergamo. Dem Bericht zufolge soll auch Nationalteamkollege Sead Kolasinac ihn von diesem Schritt überzeugt haben.

Die Ablösesumme soll sich auf 25 Millionen Euro plus Boni belaufen. Damit dürfte sich der deutsche Bundesligist über ein sattes Transferplus freuen - die Rückkaufoption lag bei kolportierten acht Millionen Euro.