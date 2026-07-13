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WM-Programm, 14. Juli: Halbfinal-Kracher Frankreich - Spanien

Es wird ernst: "Les Bleus" treffen im vorweggenommenen Endspiel auf die "Furia Roja". Wer kann sich durchsetzen?

WM-Programm, 14. Juli: Halbfinal-Kracher Frankreich - Spanien Foto: © IMAGO / Latin Sport Images
Textquelle: © LAOLA1
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Das erste Halbfinale der WM 2026 steht an!

Im Kracher zwischen Frankreich und Spanien wird der erste Finalist ermittelt.

Das Spiel findet im AT&T-Stadium in Dallas statt, in dem 94.000 Besucher Platz finden. Geleitet wird die Partie von Referee Ivan Barton (El Salvador).

Programm, 14. Juli (MESZ):

21:00 Uhr: Frankreich - Spanien (LIVE-Ticker >>>)

  • Während sich Frankreichs Offensive um die Top-Stars Ousmane Dembele und Kylian Mbappe in bester Torlaune zeigt, besticht Spanien mit einer bärenstarken Defensive. "Les Bleus" haben bisher sechs Mal ins Schwarze getroffen, während die "Furia Roja" erst ein Gegentor hinnehmen musste.

  • Einen Favoriten gibt es in diesem Spiel nicht. Im direkten Duell hat jedoch Spanien die Nase vorne. 18 Duelle konnte man bisher für sich entscheiden, Frankreich gewann 13 Mal. Sieben Mal trennten sich beide Teams mit einem Remis.

  • Bei einer WM trafen beide erst einmal aufeinander. Bei der WM 2006 siegte Frankreich im Achtelfinale mit 3:1. Für Frankreich trafen Franck Ribery, Patrick Vieira und Zinedine Zidane. David Villa erzielte das Tor der Spanier.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>

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