Harter Fight! Kanada nach Last-Minute-Tor im WM-Achtelfinale

Kanada eröffnet den Auftakt des Sechzehntelfinales mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Südafrika und steht damit im Achtelfinale.

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Kanada (2. Gruppe B) startet bei seiner ersten Begegnung außerhalb der Heimat mit mehr Tempo ins Spiel, doch Südafrika (2. Gruppe A) kommt nach einem Konter durch Mokoena erstmals vor das Tor der WM-Co-Gastgeber. Schlussmann Crépeau kann zur Seite abwehren (5.).

Beide Nationen tasten sich heran, das Team von Jesse Marsch, welches erneut ohne Davies beginnt, hat in den Anfangsminuten etwas mehr vom Spiel.

Erstmals gefährlich werden sie durch Millar (14.). Er wird von David auf die Reise geschickt, kann jedoch im letzten Moment von der südafrikanischen Verteidigung gestoppt werden.

Kanada strahlt bei Standards Gefahr aus

Wenig später scheitern David (17.) und Cornelius (22.) nach einem Eckball beziehungsweise Freistoß. Bei Standardaktionen wirkt Südafrika etwas unsicher.

Nach zerfahrenen Minuten erhöhen die Kanadier kurz vor der Pause den Druck und haben die beste Chance im Spiel. Nach einem erneuten Eckball (44.) kommt Bombito zum Kopfball. Modiba pariert diesen sehenswert, ehe der Ball zu Buchanan gelenkt wird, der jedoch direkt vor dem Tor an Williams scheitert.

Elfmeteralarm kurz vor der Pause

Für Aufregung sorgt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Mudau. Er bringt Laryea zu Fall, der Schiedsrichter lässt jedoch weiterlaufen. Somit geht es mit 0:0 in die Pause.

Gerade in der Schlussphase fand der Co-Gastgeber besser ins Spiel und konnte des Öfteren vor dem Tor auftauchen, vor allem bei Standards strahlte man Gefahr aus, dennoch ist es ein durchaus umkämpftes Duell.

Ereignisloser Beginn der zweiten Hälfte

Nach der Pause tut sich lange nichts. Bis zur 62. Minute. Nach einer Seitenverlagerung der Südafrikaner kommt Appollis zum Zug, er probiert es nach einem Haken aus der Distanz. Er verfehlt das Tor.

Auf der Gegenseite wird Oluwaseyi in die Tiefe geschickt (65.), scheitert aber an dem herauseilenden Williams. Das war die bisher beste Chance im Spiel.

Zu einem besonderen Comeback kommt es rund 15 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Davies kommt ins Spiel und setzt mit dem ersten Ballkontakt David in Szene, sein Schuss verfehlt das Tor nur knapp.

Kanada siegt nach Last-Minute-Tor

Mit der Einwechslung des Kapitäns wird die Mannschaft wieder aktiver. Williams bewahrt sein Team gegen David vor dem Rückstand (79.), selbiges tut Crépeau auf der Gegenseite gegen Appollis (85.).

Lange sieht es nach Verlängerung aus, doch in der Nachspielzeit (90.+2) erlöst Eustaquio sein Team. Nach einer Flanke kann Okon nicht ausreichend klären, der Kanadier schiebt per Volley ein.

Kanada trifft damit am Samstag im Achtelfinale auf den Sieger der Partie Niederlande gegen Marokko.