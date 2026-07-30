Wegen Alvarez: Atletico mit Beschwerde bei FIFA

Nächstes Kapitel in der Causa Julian Alvarez!

Der argentinische Stürmer hatte während der Weltmeisterschaft seinen Wechselwunsch geäußert (hier nachlesen >>>). Atletico Madrid hatte ein Angebot in der Höhe von mehr als 150 Millionen seitens Real Madrid abgelehnt.

Ebenfalls Interesse an dem 26-Jährigen gezeigt hatte der FC Barcelona. Gegen diesen hat Atletico nun eine Beschwerde bei der FIFA eingereicht. Wie die Agentur AFP berichtet, wirft man den Katalanen eine unzulässige Kontaktaufnahme vor.

Atletico soll sich auch an den spanischen Fußballverband gewandt haben.