NEWS

Wegen Alvarez: Atletico mit Beschwerde bei FIFA

Atletico wirft Ligakonkurrent FC Barcelona eine nicht erlaubte Kontaktaufnahme mit dem Offensivmann vor.

Wegen Alvarez: Atletico mit Beschwerde bei FIFA Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nächstes Kapitel in der Causa Julian Alvarez!

Der argentinische Stürmer hatte während der Weltmeisterschaft seinen Wechselwunsch geäußert (hier nachlesen >>>). Atletico Madrid hatte ein Angebot in der Höhe von mehr als 150 Millionen seitens Real Madrid abgelehnt.

Ebenfalls Interesse an dem 26-Jährigen gezeigt hatte der FC Barcelona. Gegen diesen hat Atletico nun eine Beschwerde bei der FIFA eingereicht. Wie die Agentur AFP berichtet, wirft man den Katalanen eine unzulässige Kontaktaufnahme vor.

Atletico soll sich auch an den spanischen Fußballverband gewandt haben.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ancelotti greift durch! Neymar und Co. bei Selecao aussortiert

Ancelotti greift durch! Neymar und Co. bei Selecao aussortiert

International
6
Alajbegovic vor Wechsel zu Rekordmeister

Alajbegovic vor Wechsel zu Rekordmeister

Deutsche Bundesliga
19
Als Einziger: Ndukwe spielt bei Liverpool Testspielsieg durch

Als Einziger: Ndukwe spielt bei Liverpool Testspielsieg durch

Premier League
7
Fix! Ehemaliger Glasner-Schützling wechselt zu Chelsea

Fix! Ehemaliger Glasner-Schützling wechselt zu Chelsea

Premier League
Überraschendes Aus? Matthias Jaissle wohl Topkandidat in England

Überraschendes Aus? Matthias Jaissle wohl Topkandidat in England

Premier League
14
Polster-Abgang nach Deutschland? "Sie wollen ihn unbedingt"

Polster-Abgang nach Deutschland? "Sie wollen ihn unbedingt"

Bundesliga
29
ÖFB-Legionär Olivier trifft für die Stuttgart-Profis!

ÖFB-Legionär Olivier trifft für die Stuttgart-Profis!

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Atletico Madrid FC Barcelona Julian Alvarez