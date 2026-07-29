Polster-Abgang nach Deutschland? "Sie wollen ihn unbedingt"

Spielt Nikolas Polster bald in Deutschland?

Wie "Sky" berichtete, laufen bereits Gespräche mit Hertha BSC (alle Infos >>>). Der Tormann erklärte bereits am Ende der Vorsaison, dass er den nächsten Schritt machen möchte.

Das Interesse der Berliner dürfte steigen, wie Helge Payer gegenüber der "Krone" verrät. "Ja, sie wollen ihn unbedingt", sagt der Ex-Profi, den Polster vor einiger Zeit selbst als "mehr als einen Mentor" bezeichnet hatte.

Nur die Hälfte der Ablöse-Forderung?

Laut Krone liegen der WAC und Hertha bei der Ablöse noch auseinander.

Während die "Wölfe" rund eine Million Euro fordern sollen, sei Hertha nur zu einem Angebot über 500.000 Euro bereit. Dazu würden Boni und Weiterverkaufsbeteiligungen kommen.

Früherer Silberberger-Schützling als möglicher Ersatz

Als möglichen Ersatz für Polster nennt die Tageszeitung Clemens Steinbauer. Der 24-Jährige hütet aktuell das Tor der Admira und absolvierte 14 Partien unter dem aktuellen WAC-Coach Thomas Silberberger.