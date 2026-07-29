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Alajbegovic: Wechsel zu Rekordmeister steht bevor

Nun bahnt sich also doch ein Abgang des Bosniers in die Serie A an. Es geht aber nicht zu Atalanta Bergamo.

Alajbegovic: Wechsel zu Rekordmeister steht bevor Foto: © IMAGO / Branislav Racko
Textquelle: © LAOLA1
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Kerim Alajbegovic steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus Turin.

Wie "Sky Sport" berichtet, wurde eine Einigung zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem italienischen Rekordmeister erzielt. Demnach soll der Ex-Salzburger für 33 Millionen Euro zur "Alten Dame" wechseln. Inklusive Boni kann die Transfersumme sogar auf 40 Mio. Euro ansteigen.

Der bosnische Teamspieler, der bei der WM vier Mal zum Einsatz kam (ein Tor), kam erst in diesem Sommer per Rückkaufklausel zurück nach Leverkusen.

In der abgelaufenen Saison lief Alajbegovic für den FC Red Bull Salzburg auf, wo er in 44 Spielen 13 Tore und vier Vorlagen beisteuerte.

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