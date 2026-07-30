Als Einziger: Ndukwe spielt bei Liverpool Testspielsieg durch

Das ÖFB-Talent steht beim FC Liverpool als einziger Spieler seiner Mannschaft über 90 Minuten am Feld.

Bei den "Reds" befinden sich viele Stars nach der Fußball-WM noch im Urlaub oder starten erst mit der Vorbereitung. Ifeanyi Ndukwe stand unter anderem mit dem Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai am Platz, durfte im Gegensatz zu ihm allerdings durchspielen. Ndukwe absolvierte eine ordentliche Partie und kam zu insgesamt 99 Ballkontakten mit einer Passquote von 90 %.

Liverpool möchte dem jungen Verteidiger wohl bewusst viel Spielzeit geben, um ihn anderen Vereinen zu präsentieren. Da der 18-Jährige nicht genügend Punkte für eine Arbeitserlaubnis in der Premier League hat, muss er in der kommenden Saison ins Ausland verliehen werden.

Den Siegtreffer für den FC Liverpool erzielte der erst 17-Jährige Rio Ngumoha nach Vorlage von Szoboszlai in der 75. Minute.