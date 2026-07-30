Überraschende Aus? Matthias Jaissle wohl Topkandidat in England

Newcastle United könnte kurz vor Saisonstart überraschend von Cheftrainer Eddie Howe (48) verlieren.

Das berichten David Ornstein (The Athletic), "Sky Sports UK" und Fabrizio Romano. Demnach soll der Engländer den Premier-League-Klub, der im Besitz des saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) ist, nach fünf Jahren verlassen.

Auf einen Top-Kandidaten für die Howe-Nachfolge dürften sich die "Magpies" bereits geeinigt haben: Matthias Jaissle (38). Der Ex-Salzburg-Coach steht aktuell noch bei Al-Ahli unter Vertrag, soll sich aber bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Newcastle befinden.

Gleicher Eigentümer

Mit dem Saudi-Klub gewann der Deutsche zweimal die asiatische Champions League.

Auch bei Al-Ahli mischt der saudi-arabische Staatsfonds mit, dem PIF gehören 75 Prozent des Klubs.

Jaissle arbeitet seit 2023 in Saudi-Arabien. Davor stand er zwei Jahre an der Seitenlinie beim FC Red Bull Salzburg. Mit den "Bullen" wurde er zweimal Meister und einmal Pokalsieger.

Verkäufe als Abschiedsgrund?

Wie "Sky Sports" berichtet, sollen auch die Spielerverkäufe der "Magpies" in diesem Sommer zum Abschiedswunsch von Howe geführt haben.

Mit Sandro Tonali (Spurs) und Anthony Gordon (Barca) haben zwei Schlüsselspieler den Klub bereits verlassen. Auch bei Kapitän Bruno Guimarães steht ein Abgang bevor.

Am 23. August startet Newcastle gegen Liverpool in die neue Premier-League-Saison. Howe gilt als erfolgreichster Trainer der jüngeren Vereinsgeschichte. Er gewann 2025 den Carabao Cup und qualifizierte sich zwei Mal für die UEFA Champions League.