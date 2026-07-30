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Ancelotti greift durch! Neymar und Co. bei Selecao aussortiert

Der neue Teamchef will den Kader verjüngen. Das bedeutet für einige bekannte Namen das Aus.

Ancelotti greift durch! Neymar und Co. bei Selecao aussortiert Foto: © IMAGO / Ulmer / Teamfoto
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Brasiliens Fußball-Teamchef Carlo Ancelotti plant in der "Selecao" für kommende Aufgaben eine Verjüngung.

In einem Interview mit der brasilianischen Mediengruppe Globo sagte der Italiener, dass Neymar, Casemiro und Danilo in seinen Plänen keine Rolle mehr spielen.

Der 34-jährige Neymar hatte nach dem 1:2 im WM-Achtelfinale gegen Norwegen das Ende seiner Nationalteam-Karriere von sich aus angedeutet, die anderen beiden Mit-Dreißiger nicht.

Veränderung schon bis zur Copa

Ancelotti blickt nicht nur in Richtung WM 2030, sondern will seine Equipe schon bis zur Copa America 2028 spürbar verjüngen. Diesen Titelkampf hat Brasilien zuletzt 2019 für sich entschieden.

"Ich denke, die vergangene WM markiert das Ende einer Generation sehr wichtiger Spieler", erklärte der Coach. "Wir werden neue Spieler integrieren." Einige der bisherigen Stützen sollen aber bleiben, wie etwa Marquinhos. "Es braucht auch Kontinuität. Doch es gibt die Idee des Wechsels, eine neue Generation zu bringen."

Der Italiener erklärte, von Italien wegen des zuletzt vakanten Teamchef-Postens kontaktiert worden zu sein. Dass er abgesagt habe, hänge aber nicht mit seinem Vertrag in Brasilien zusammen. "Ich habe hier einen Auftrag. Ich bin hier sehr gut empfangen worden." Im September bestreitet Brasilien zwei Freundschaftsspiele gegen Australien.

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