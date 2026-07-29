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ÖFB-Legionär Olivier trifft für die Stuttgart-Profis!

Im Testspiel gegen die Kickers Offenbach erzielt der U21-Teamspieler das 1:0 für den VfB.

ÖFB-Legionär Olivier trifft für die Stuttgart-Profis! Foto: © IMAGO / Jan Huebner
Textquelle: © LAOLA1
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Christopher Olivier macht beim jüngsten Stuttgart-Test auf sich aufmerksam!

Beim 8:1-Sieg der VfB-Profis gegen die Kickers Offenbach trifft der ÖFB-U21-Teamspieler zur 1:0-Führung. Infolge einer Ecke landet der abgefälschte Halbvolley von Olivier im rechten Eck.

Der 20-Jährige kam fürs A-Team der Stuttgarter in noch keinem Pflichtspiel zum Einsatz. Bei der diesjährigen Sommer-Vorbereitung durfte er aber in bislang allen drei Tests (zwei Mal in der Startelf) unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß spielen.

In der Vergangenheit wurde Olivier immer wieder mit Teams aus der ADMIRAL Bundesliga in Verbindung gebracht. Zuletzt beschäftigte sich auch Schalke 04 mit dem Rechtsverteidiger (alle Infos >>>).

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