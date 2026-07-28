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Sicherheitsbedenken! Europacup-Finalist hat sein Stadion verloren

Die Konzession für die baufällige Arena im Madrider Bezirk Vallecas wurde entzogen.

Sicherheitsbedenken! Europacup-Finalist hat sein Stadion verloren Foto: © IMAGO / AgenciaLOF
Textquelle: © APA
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Rayo Vallecano steht weniger als drei Wochen vor Saisonbeginn ohne Stadion da.

Die Regionalbehörden von Madrid haben dem Conference-League-Finalisten der abgelaufenen Saison am Dienstag die Konzession für das baufällige, knapp 15.000 Zuschauer fassende Stadion im Stadtviertel Vallecas entzogen, bis Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind.

Diese könnten laut spanischen Medienberichten Monate dauern.

Bedenken der Regionalregierung

Die Regionalregierung stellte in einer Erklärung den "allgemeinen Verfall" der 1976 erbauten Anlagen fest und äußerte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Menschen und der Hygiene.

Bis zur Modernisierung seines Stadions muss Rayo eine Lösung finden, um seine Heimspiele austragen zu können.

Der Präsident der Profiliga, Javier Tebas, erklärte, der Verein verfüge über ein Ersatzstadion, ohne jedoch zu präzisieren, um welches es sich handelt.

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