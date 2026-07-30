NEWS

Fix! Ehemaliger Glasner-Schützling wechselt zu Chelsea

Der Innenverteidiger absolvierte mehr als die Hälfte seiner Profispiele unter dem Österreicher.

Fix! Ehemaliger Glasner-Schützling wechselt zu Chelsea Foto: © IMAGO / News Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Maxence Lacroix wechselt innerhalb Londons.

Nach zwei Jahren bei Crystal Palace schließt sich der französische Innenverteidiger dem FC Chelsea an. Dem Vernehmen nach zahlen die "Blues" 60,7 Millionen Euro für den 26-Jährigen, der bis 2032 unterschreibt.

Bei der WM 2026 kam der langjährige Schützling von Oliver Glanser zu drei Einsätzen. Lacroix spielte unter keinem Trainer häufiger als unter dem Österreicher. In 134 seiner insgesamt 256 Partien als Profi stand Glasner an der Seitenlinie.

Nachdem Lacroix von Wolfsburg kam, stand er 98 Mal für Palace auf dem Feld. Mit den "Eagles" gewann er den FA Cup, die Conference League und den Community Shield.

Mehr zum Thema

Überraschendes Aus? Matthias Jaissle wohl Topkandidat in England

Überraschendes Aus? Matthias Jaissle wohl Topkandidat in England

Premier League
7
Viel Erfahrung: Chelsea landet wohl Transferdoppelschlag

Viel Erfahrung: Chelsea landet wohl Transferdoppelschlag

Premier League
5
Polster-Abgang nach Deutschland? "Sie wollen ihn unbedingt"

Polster-Abgang nach Deutschland? "Sie wollen ihn unbedingt"

Bundesliga
28
Alajbegovic: Wechsel zu Rekordmeister steht bevor

Alajbegovic: Wechsel zu Rekordmeister steht bevor

Deutsche Bundesliga
15
Dockt norwegischer WM-Held in Leipzig an?

Dockt norwegischer WM-Held in Leipzig an?

Deutsche Bundesliga
Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

International
8
Vor Abschluss! ÖFB-Legionär vor Unterschrift bei Lyon

Vor Abschluss! ÖFB-Legionär vor Unterschrift bei Lyon

International
8

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Chelsea Crystal Palace Transfermarkt Maxence Lacroix