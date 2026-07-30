Fix! Ehemaliger Glasner-Schützling wechselt zu Chelsea

Maxence Lacroix wechselt innerhalb Londons.

Nach zwei Jahren bei Crystal Palace schließt sich der französische Innenverteidiger dem FC Chelsea an. Dem Vernehmen nach zahlen die "Blues" 60,7 Millionen Euro für den 26-Jährigen, der bis 2032 unterschreibt.

Bei der WM 2026 kam der langjährige Schützling von Oliver Glanser zu drei Einsätzen. Lacroix spielte unter keinem Trainer häufiger als unter dem Österreicher. In 134 seiner insgesamt 256 Partien als Profi stand Glasner an der Seitenlinie.

Nachdem Lacroix von Wolfsburg kam, stand er 98 Mal für Palace auf dem Feld. Mit den "Eagles" gewann er den FA Cup, die Conference League und den Community Shield.