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Premier-League-Klub beschäftigt sich mit Vinicius Junior

Der Real-Star soll ganz oben auf der Liste des Top-Klubs stehen. Gespräche gab es aber noch nicht.

Premier-League-Klub beschäftigt sich mit Vinicius Junior Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Spielt Vinicius Junior schon bald in der Premier League?

Wie Transfer-Experte David Ornstein von "The Athletic" schreibt, prüft der FC Arsenal derzeit einen Transfer des Real-Madrid-Starspielers.

Demnach soll Vini Jr. ganz oben auf der Liste des amtierenden englischen Meisters stehen. Arsenals Interesse befinde sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Gespräche zwischen den "Gunners" und Real gab es bislang nicht.

Vertrag läuft nächstes Jahr aus

Der Flügelspieler spielt seit 2018 für die "Königlichen" und kam in bisher 375 Einsätzen für den Klub auf 128 Tore und 100 Assists. Doch der Brasilianer steuert auf sein letztes Vertragsjahr zu, sein Arbeitspapier in Madrid läuft nur noch bis 2027.

Bisher wurde offenbar noch kein Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Real und Vini Jr. erzielt. Einen ablösefreien Transfer soll Real nicht in Kauf nehmen wollen. Auch deshalb, weil dem Spieler in der nächsten Saison ein gut dotierter Loyalitäts-Bonus zur Verfügung stehen würde.

Über einen potenziellen Vini-Nachfolger führt Real außerdem bereits Gespräche.

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