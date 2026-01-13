Saudi-Arabien? Alaba-Berater bastelt an Real-Abgang

ÖFB-Superstar David Alaba und Real Madrid scheinen im kommenden Sommer getrennte Wege zu gehen.

Das berichtet nun "The Athletic". Wie das Fachmedium schreibt, wird der 33-jährige Wiener die "Königlichen" mit Auslauf seines Vertrags im kommenden Sommer verlassen.

Im Hintergrund soll Alabas Berater Pini Zahavi bereits intensiv an der Zukunft seines Klienten arbeiten. Besonders brisant: Der Israeli soll vor allem in finanzstarken Ligen wie jener in Saudi-Arabien nach einem neuen Klub für den zehnfachen Fußballer des Jahres Ausschau halten.

Comeback im Supercopa-Finale

Alaba wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Abgang aus Madrid in Verbindung gebracht. Seit seiner schweren Knieverletzung im Dezember 2023 fand er in Madrid nie richtig zurück in die Spur.

Im Finale der spanischen Supercopa (2:3 gegen den FC Barcelona) verbuchte der Verteidiger seinen ersten Einsatz seit Oktober 2025. Zuletzt fehlte er aufgrund einer Wadenverletzung.

Mit DFB-Abwehrspieler Antonio Rüdiger soll laut dem Bericht ein anderer Routinier im Kader des "Weißen Balletts" bessere Chancen auf eine Vertragsverlängerung haben.