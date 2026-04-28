Nach zehn Jahren! Innenverteidiger verlässt Manchester City

John Stones und Manchester City werden im Sommer getrennte Wege gehen!

Das gibt der Klub am Dienstag offiziell bekannt. Damit endet für den 31-jährigen Innenverteidiger das Kapitel bei den Citizens nach zehn Jahren. Sein Vertrag im Sommer läuft aus, damit verlässt er City ablösefrei.

Stones wechselte im Sommer 2016 für knapp 55 Millionen Euro vom FC Everton nach Manchester und räumte unter Chefcoach Pep Guardiola sämtliche Titel im Weltfußball ab. Sechs Mal wurde er Meister, zwei Mal gewann er den FA Cup, fünf Mal den Ligapokal. Höhepunkt war sicherlich der Champions-League-Titel 2023.

Insgesamt absolvierte der 87-fache englische Teamspieler 293 Einsätze für City. Dabei gelangen ihm 19 Tore und neun Vorlagen.