Bedient sich Schicker beim Schweizer Überraschungsteam?

Mit Cajetan Lenz steht ein absolutes Toptalent bei Hoffenheim ante portas. Laut einem Bericht von "Sky" soll bereits eine Einigung erzielt worden sein (zum Nachlesen >>>).

Der Youngster vom VfL Bochum wäre damit nach Alessandro Vogt (FC St. Gallen) der zweite bereits feststehende Sommerneuzugang. Doch damit dürfte die Einkaufstour von Geschäftsführer Sport Andreas Schicker noch lange nicht abgeschlossen sein.

Ausgangssituation verspricht zähe Verhandlungen

Wie der "kicker" berichtet, soll der 39-jährige Steirer ein Auge auf Franz-Ethan Meichtry geworfen haben. Der 20-jährige Mittelfeldspieler zählt beim FC Thun, Überraschungsleader der Super League, zu den absoluten Leistungsträgern. Mit acht Toren und drei Vorlagen hat er großen Anteil an der historischen Titelchance.

FC Thun: Eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte

Doch die Verhandlungen könnten sich kompliziert gestalten. Meichtry steht noch bis 2030 bei seinem aktuellen Arbeitgeber unter Vertrag. Hinzu kommt, dass Thun gewillt ist, den 20-Jährigen über den Sommer hinaus zu halten. Eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des Mittelfeldspielers nicht enthalten, ein Transfer könnte demnach teuer werden.