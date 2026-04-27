NEWS

Bedient sich Schicker beim Schweizer Überraschungsteam?

Ein weiterer Mittelfeld-Youngster könnte im Sommer bei der TSG Hoffenheim andocken. Doch der Tabellenführer der Super League möchte den Schweizer U21-Nationalspieler halten.

Bedient sich Schicker beim Schweizer Überraschungsteam? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Cajetan Lenz steht ein absolutes Toptalent bei Hoffenheim ante portas. Laut einem Bericht von "Sky" soll bereits eine Einigung erzielt worden sein (zum Nachlesen >>>).

Der Youngster vom VfL Bochum wäre damit nach Alessandro Vogt (FC St. Gallen) der zweite bereits feststehende Sommerneuzugang. Doch damit dürfte die Einkaufstour von Geschäftsführer Sport Andreas Schicker noch lange nicht abgeschlossen sein.

Ausgangssituation verspricht zähe Verhandlungen

Wie der "kicker" berichtet, soll der 39-jährige Steirer ein Auge auf Franz-Ethan Meichtry geworfen haben. Der 20-jährige Mittelfeldspieler zählt beim FC Thun, Überraschungsleader der Super League, zu den absoluten Leistungsträgern. Mit acht Toren und drei Vorlagen hat er großen Anteil an der historischen Titelchance.

FC Thun: Eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte

Doch die Verhandlungen könnten sich kompliziert gestalten. Meichtry steht noch bis 2030 bei seinem aktuellen Arbeitgeber unter Vertrag. Hinzu kommt, dass Thun gewillt ist, den 20-Jährigen über den Sommer hinaus zu halten. Eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des Mittelfeldspielers nicht enthalten, ein Transfer könnte demnach teuer werden.

Mehr zum Thema

Dicke Ablöse! Schicker und Ilzer angeln sich Talent

Dicke Ablöse! Schicker und Ilzer angeln sich Talent

Deutsche Bundesliga
6
Ex-Salzburg-Boss will Drittliga-Talent zu Gladbach lotsen

Ex-Salzburg-Boss will Drittliga-Talent zu Gladbach lotsen

Deutsche Bundesliga
5
"Extrem erleichtert" - Emotionale Wöber-Rückkehr nach Leidenszeit

"Extrem erleichtert" - Emotionale Wöber-Rückkehr nach Leidenszeit

Deutsche Bundesliga
Schalke-Stammkraft macht Muslic Hoffnung auf Verbleib

Schalke-Stammkraft macht Muslic Hoffnung auf Verbleib

International
Austria Salzburg muss um Verbleib von Defensiv-Trio bangen

Austria Salzburg muss um Verbleib von Defensiv-Trio bangen

2. Liga
CL-Teilnahme fix: Dortmund feiert Kantersieg gegen Freiburg

CL-Teilnahme fix: Dortmund feiert Kantersieg gegen Freiburg

Deutsche Bundesliga
Wöber is back! Werder holt Punkt in Stuttgart

Wöber is back! Werder holt Punkt in Stuttgart

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Andreas Schicker TSG 1899 Hoffenheim FC Thun Transfermarkt Gerüchteküche