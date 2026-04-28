Spektakuläre Rückkehr: Holt Real einen Ex-Coach zurück?

Bei Real Madrid deutet sich ein Umbruch im Sommer an!

Das Aus in Champions League und Pokal, zudem elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona in der Liga - die Königlichen stehen vor einer titellosen Saison. Zu wenig, für die eigenen Ansprüche.

Auch unter Alvaro Arbeloa wurde der erhoffte Turnaround nicht erzielt. Seine Zukunft in der spanischen Hauptstadt ist aktuell mehr als offen.

Wie "The Athletic" nun berichtet, soll mittlerweile Jose Mourinho in der Pole-Position für den Job bei den Madrilenen sein. Vor allem Präsident Florentino Perez soll vom Portugiesen überzeugt sein.

Kritische Stimmen

Der 63-Jährige war zwischen 2010 und 2013 bereits für drei Jahre Trainer bei Real, wurde damals unter anderem Meister und Pokalsieger. Aktuell trainiert er Benfica Lissabon. Dort soll Mourinho aber über eine Ausstiegsklausel verfügen.

Laut dem Medienbericht soll es aber auch durchaus kritische Stimmen zu einer möglichen Verpflichtung geben. Mourhinhos letzte Stationen waren nicht mehr so erfolgreich wie jene zu Beginn seiner Trainerlaufbahn.

Mourinho gewann in seiner Karriere zwei Mal die Champions League (Porto 2004, Inter 2010), wurde unter anderem Meister in England, Spanien und Italien. Zudem wurde er vier Mal als Welttrainer des Jahres ausgezeichnet.