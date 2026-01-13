Alonso-Aus: Dieses Real Madrid ist kaputt

Zweiter in LaLiga, Siebter in der Champions League und 2,24 Punkte im Schnitt. Mit diesen Zahlen wird fast nirgends in Europa ein Trainer entlassen.

Real Madrid stellt die Ausnahme dar. Die Ansprüche von "los Blancos" sind eben königlich. Und deshalb wird auch vor einer Vereinsikone kein Halt gemacht. Nach nur sieben Monaten zieht Real also die Reißleine. Oder, wie es offiziell verkündet wurde: Verein und Trainer trennen sich einvernehmlich.

Selbst das dürfte nicht stimmen, glaubt man neuesten Medienberichten. Viel eher kam die Trennung von der Klubseite.

Das Scheitern deutete sich schon zu Beginn an

"Der Trainer ist der wichtigste Mitarbeiter eines Vereins", heißt es immer. Bei den meisten Klubs mag das stimmen, nicht aber bei Real Madrid. Das wurde bereits bei Alonsos Amtsantritt deutlich.

Der Baske wollte erst nach der Klub-WM in seine Amtszeit starten. Immerhin waren die Spieler nach einer so langen Saison ausgelaugt, ideale Voraussetzungen sehen anders aus. Eine Diskussion über den Zeitpunkt des Alonso-Starts gab es nicht. Alonso musste bei der Klub-WM antanzen.

In den USA lief es bis zum Halbfinale gut, trotz der kurzen Anlaufzeit. Dann folgte eine herbe 0:4-Pleite gegen PSG - der erste große Rückschlag, der erste nicht gewonnene Titel.

Systemtrainer brauchen Zeit

Doch Real Madrid wusste, wen man zum neuen Cheftrainer beruft. Klar, Alonso ist eine Vereinslegende, war ein Weltklassespieler und großer Name. Andererseits unterscheidet er sich stark von Vorgänger Carlo Ancelotti.

Der Italiener gilt als Players-Coach und Vibes-Trainer, der weniger über die reine Taktik kommt. Letzteres ist zwar falsch, nichtsdestotrotz gab "Don Carlo" gerade den Offensivspielern deutlich mehr Freiheiten, als es Alonso tat. Zusätzlich versuchte Alonso intensiveres Pressing spielen zu lassen - mit überschaubarem Erfolg.

Alonso weiß, wie er eine Mannschaft zum Erfolg führt. Der Unbeaten-Run mit Bayer Leverkusen in der Bundesliga war nicht weniger als eine Meisterleistung. Dafür braucht er einerseits die nötige Zeit und andererseits das Vertrauen der Spieler. Beides bekam er nicht.