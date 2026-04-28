NEWS

Bestätigt! Real-Verteidiger verpasst die WM

Der 28-Jährige wird seinem Land bei der Weltmeisterschaft fehlen. Er musste operiert werden.

Bestätigt! Real-Verteidiger verpasst die WM Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Eder Militao, Innenverteidiger von Real Madrid, muss Brasiliens Fußball-Nationalteam für die WM verletzungsbedingt absagen.

Wie sein Klub am Dienstag mitteilte, hat sich der 28-Jährige aufgrund einer schweren Muskelverletzung am linken Oberschenkel erfolgreich einer Operation unterzogen und fällt mehrere Monate aus.

Bereits vor einigen Tagen gab es Berichte um eine mögliche OP beim 28-Jährigen.

Militao hatte sich in der Vergangenheit schon zweimal nach Kreuzbandrissen zurückgekämpft.

Mehr zum Thema

Spektakuläre Rückkehr: Holt Real einen Ex-Coach zurück?

Spektakuläre Rückkehr: Holt Real einen Ex-Coach zurück?

La Liga
5
David Alaba: Türkischer Topklub nimmt wohl Kontakt auf

David Alaba: Türkischer Topklub nimmt wohl Kontakt auf

La Liga
26
Befürchtungen bestätigt: Top-Star fehlt Real im Endspurt

Befürchtungen bestätigt: Top-Star fehlt Real im Endspurt

La Liga
These: Bayern kann diese Saison nichts stoppen – auch nicht PSG

These: Bayern kann diese Saison nichts stoppen – auch nicht PSG

Champions League
Atletico hofft im CL-Halbfinale gegen Arsenal auf Revanche

Atletico hofft im CL-Halbfinale gegen Arsenal auf Revanche

Champions League
Diese Spieler verpassen die WM 2026 verletzt

Diese Spieler verpassen die WM 2026 verletzt

FIFA WM
6
ORF setzt bei WM-Experten auf ÖFB-Vergangenheit

ORF setzt bei WM-Experten auf ÖFB-Vergangenheit

FIFA WM
19

Kommentare

Fußball Real Madrid Brasilien Eder Militao Verletzungspause FIFA WM 2026 Selecao Spanien (Fußball) La Liga