Eder Militao, Innenverteidiger von Real Madrid, muss Brasiliens Fußball-Nationalteam für die WM verletzungsbedingt absagen.

Wie sein Klub am Dienstag mitteilte, hat sich der 28-Jährige aufgrund einer schweren Muskelverletzung am linken Oberschenkel erfolgreich einer Operation unterzogen und fällt mehrere Monate aus.

Bereits vor einigen Tagen gab es Berichte um eine mögliche OP beim 28-Jährigen.

Militao hatte sich in der Vergangenheit schon zweimal nach Kreuzbandrissen zurückgekämpft.