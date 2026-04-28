David Alaba: Türkischer Topklub nimmt wohl Kontakt auf

Der Vertrag von David Alaba bei Real Madrid läuft im Sommer aus. Der ÖFB-Kapitän wird aller Vorraussicht nach dann einer neuen Aufgabe nachgehen.

Medien brachten den Starspieler bereits in der Vergangenheit mit Manchester United und AC Milan in Verbindung.

Laut der spanischen "AS" hat jetzt der türkische Meister Galatasaray angeklopft. Erste Schritte für eine Verpflichtung seien bereits unternommen worden.

Von einem bevorstehenden Deal ist aber nicht die Rede. Der 33-jährige ÖFB-Star wird sich wohl gut überlegen, wo er nach dem Sommer aufläuft.

Demir-Deal war kaum erfolgreich

In Istanbul baut der Großklub eine Starmannschaft auf, in der vergangenen CL-Saison reichte es für den Einzug ins Achtelfinale des Bewerbs, in der Zwischenrunde eliminierten die Türken Juventus Turin.

Die jüngsten Erfahrungen Galatasarays mit einem Österreicher sind aber kaum erfolgreich. Yusuf Demirs Vertrag wurde im Winter aufgelöst, der einstige Millionen-Transfer wechselte ablösefrei zurück zum SK Rapid.