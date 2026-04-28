NEWS

David Alaba: Türkischer Topklub nimmt wohl Kontakt auf

Der Österreicher wird im Sommer Real Madrid verlassen. Laut eines spanischen Berichts interessiert sich ein türkischer Topklub für ihn.

David Alaba: Türkischer Topklub nimmt wohl Kontakt auf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Vertrag von David Alaba bei Real Madrid läuft im Sommer aus. Der ÖFB-Kapitän wird aller Vorraussicht nach dann einer neuen Aufgabe nachgehen.

Medien brachten den Starspieler bereits in der Vergangenheit mit Manchester United und AC Milan in Verbindung.

Laut der spanischen "AS" hat jetzt der türkische Meister Galatasaray angeklopft. Erste Schritte für eine Verpflichtung seien bereits unternommen worden.

Von einem bevorstehenden Deal ist aber nicht die Rede. Der 33-jährige ÖFB-Star wird sich wohl gut überlegen, wo er nach dem Sommer aufläuft.

Demir-Deal war kaum erfolgreich

In Istanbul baut der Großklub eine Starmannschaft auf, in der vergangenen CL-Saison reichte es für den Einzug ins Achtelfinale des Bewerbs, in der Zwischenrunde eliminierten die Türken Juventus Turin.

Die jüngsten Erfahrungen Galatasarays mit einem Österreicher sind aber kaum erfolgreich. Yusuf Demirs Vertrag wurde im Winter aufgelöst, der einstige Millionen-Transfer wechselte ablösefrei zurück zum SK Rapid.

Die besten Frisuren Alabas Karriere

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Befürchtungen bestätigt: Top-Star fehlt Real im Endspurt

Befürchtungen bestätigt: Top-Star fehlt Real im Endspurt

La Liga
Frühe Tore bescheren Affengrubers Elche wichtigen Sieg

Frühe Tore bescheren Affengrubers Elche wichtigen Sieg

La Liga
3
ÖFB-Star steht im PL-Team der Woche

ÖFB-Star steht im PL-Team der Woche

Premier League
Lotst Marco Rose einen ÖFB-Star in die Premier League?

Lotst Marco Rose einen ÖFB-Star in die Premier League?

Deutsche Bundesliga
9
Als Kapitän: Dominik Fitz trifft erstmals in den USA

Als Kapitän: Dominik Fitz trifft erstmals in den USA

International
9
"Extrem erleichtert" - Emotionale Wöber-Rückkehr nach Leidenszeit

"Extrem erleichtert" - Emotionale Wöber-Rückkehr nach Leidenszeit

Deutsche Bundesliga
1
Dicke Ablöse! Schicker und Ilzer angeln sich Talent

Dicke Ablöse! Schicker und Ilzer angeln sich Talent

Deutsche Bundesliga
6

Kommentare

ÖFB-Legionäre La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Real Madrid David Alaba Galatasaray SK