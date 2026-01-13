NEWS

Freund über Alonso-Aus bei Real: "Schon ein bisschen verrückt"

Die Entlassung von Xabi Alonso hat auch den Bayern-Sportdirektor überrascht.

Das Ende von Cheftrainer Xabi Alonso bei Real Madrid sorgt auch international für hohe Wellen.

Nicht nur Alonso selbst und die Mannschaft sind offenbar von der Entscheidung überrascht. Auch Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern München, zeigt sich erstaunt.

Alonso ein "außergewöhnlich guter Trainer"

"Ich war sehr überrascht. Xabi ist ein außergewöhnlich guter Trainer", sagt der Ex-Salzburger gegenüber "Sky Sport Deutschland". In Freunds erster Saison als FCB-Sportdirektor war an Alonsos Leverkusen, das am Ende Meister und Pokalsieger wurde, kein Vorbeikommen für die Münchner.

Kommentar zum Alonso-Aus: Dieses Real Madrid ist kaputt

Diese Errungenschaften hat Freund nicht vergessen: "Er (Alonso, Anm.) hat in Leverkusen überragende Arbeit geleistet." Der 48-Jährige habe zwar keinen Einblick, was bei Real Madrid "alles passiert und es steht mir auch nicht zu darüber zu urteilen."

Trotzdem fällt auch Freund auf, wie schnelllebig das Fußball-Business sein kann: "Es ist schon ein bisschen verrückt, in so kurzer Zeit."

