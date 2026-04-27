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Befürchtungen bestätigt: Top-Star fehlt Real im Endspurt

Der Titel in der Liga ist zwar so gut wie dahin, dennoch schmerzt der Ausfall des Angreifers die "Königlichen".

Befürchtungen bestätigt: Top-Star fehlt Real im Endspurt Foto: © GEPA
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Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Real Madrid muss auf Kylian Mbappé verzichten.

Beim Liga-Duell gegen Real Betis am Freitag, bei dem die Königlichen mit einem späten 1:1 wohl die spanische Meisterschaft verspielten (zum Spielbericht >>>), musste der Franzose kurz vor Abpfiff vom Feld genommen werden.

Nun steht das Ausmaß der Verletzung fest. "Nach den heutigen Untersuchungen wurde bei Kylian Mbappé eine Verletzung des Halbsehnenmuskels im linken Bein diagnostiziert", so der Klub.

Um die Weltmeisterschaft müsse sich der Offensivmann keine Sorgen machen, ein Einsatz im Clásico gegen den Rivalen FC Barcelona am 10. Mai ist aber fraglich.

Mit elf Punkten Rückstand bei fünf verbleibenden Spieltagen ist Reals Chance auf den Meistertitel in LaLiga so gut wie dahin.

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