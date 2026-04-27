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Ex-Salzburg-Boss will Drittliga-Talent zu Gladbach lotsen

Auf der Suche nach möglichen Verstärkungen soll Sportdirektor Rouven Schröder beim VfL Osnabrück fündig geworden sein. Doch die ligainterne Konkurrenz ist offenbar groß.

Ex-Salzburg-Boss will Drittliga-Talent zu Gladbach lotsen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Für Borussia Mönchengladbach neigt sich eine enttäuschende Bundesliga-Saison dem Ende zu. Drei Spieltage vor Schluss sind die "Fohlen" rechnerisch noch nicht gerettet.

Dass der Traditionsklub in dieser Saison gar in den Abstiegskampf verwickelt war, markierte den vorläufigen Höhepunkt einer negativen Entwicklung. Sportdirektor Rouven Schröder steht vor der schwierigen Herausforderung, den Kader auf Vordermann zu bringen.

Da auch die finanzielle Situation durchaus prekär sein soll, muss der ehemalige Geschäftsführer Sport der Salzburger wohl mehrere Leistungsträger abgeben und günstig nachbesetzen (zum Nachlesen >>>).

Konkurrenz aus der Bundesliga

Da auch Ex-Austria-Goalgetter Haris Tabakovic nicht zu halten sein wird, besteht vor allem in der Offensive Handlungsbedarf. Wie die "Bild" berichtet, soll Schröder ein Auge auf Ismail Badjie vom VfL Osnabrück geworfen haben. Dem 20-Jährigen gelang in dieser Saison der Durchbruch an der "Bremer Brücke". Mit acht Toren und einer Vorlage befindet er sich auf Platz zwei der vereinsinternen Torschützenliste.

Laut dem Boulevardblatt soll bereits ein erster Austausch mit der Spielerseite stattgefunden haben. Zudem sei Badjie, der überwiegend im offensiven Mittelfeld aufgeboten wurde, bereits vor Ort gewesen, um sich ein Bild vom Verein zu machen.

Doch mit seinem Interesse an dem 20-jährigen Offensivspieler ist Schröder nicht alleine, weitere Bundesligaklubs sollen sich mit Badjie beschäftigen. Im September 2025 hat der Youngster seinen Vertrag in Osnabrück langfristig verlängert, demnach würde bei einem Transfer eine Ablösesumme fällig werden.

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