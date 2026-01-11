Der FC Barcelona verteidigt die Supercopa de España!

Im El Clasico setzen sich die "Blaugrana" in einer intensiven Partie mit 3:2 gegen den großen Rivalen Real Madrid mit 3:2 durch. ÖFB-Legionär David Alaba (ab der 76. Minute) feiert nach knapp drei Monaten sein Comeback. Zuletzt wurde der Verteidiger am 19. Oktober eingesetzt.

Von Beginn an entwickelt sich ein packendes Duell, in dem Barcelona zwar mit 71% Ballbesitz das Spiel dominiert, Real Madrid aber eiskalt kontert. Dennoch geht Barça in Führung: Nach einer feinen Vorlage von Fermín Lopez ist es Raphinha, der in der 36. Minute zum 1:0 trifft. Doch die Freude währt nicht lange.

Nachspielzeit der Extraklasse

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte überschlagen sich die Ereignisse. Zuerst gleicht Vinicius Junior nach Assist von Gonzalo Garcia zum 1:1 aus (45.+2').

Fast im Gegenzug bringt Robert Lewandowski, bedient von Pedri, Barcelona erneut in Front (45.+4'). Doch das ist noch nicht alles! Mit dem Pausenpfiff schlägt Real zurück, und Gonzalo Garcia selbst besorgt den unglaublichen 2:2-Halbzeitstand (45.+7').

Entscheidung in der Schlussphase - De Jong sieht Rot

Auch nach dem Seitenwechsel geht es hoch her. Beide Teams schenken sich nichts, was sich auch in der Foulstatistik (14 für Barcelona, 9 für Real) und den Karten widerspiegelt. Referee Jose Luis Munuera Montero zückt insgesamt fünfmal Gelb und einmal Rot.

Die entscheidende Szene des Spiels gehört erneut Raphinha. Nach Vorarbeit des eingewechselten Dani Olmo hämmert der Brasilianer den Ball in der 80. Minute zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen – sein zweites Tor an diesem Abend.

Glattrot kurz vor Schluss

Die Schlussphase wird neuerlich dramatisch. Barcelona muss nach einer Roten Karte für Frenkie De Jong (90.+1') in Unterzahl zu Ende spielen. Der Niederländer steigt hart gegen Mbappe ein, trifft den Franzosen mit der Sohle am Schienbein.

Danach wirft Real alles nach vorne, drängt auf den Ausgleich und kommt durch Raul Asencio und Alvaro Carreras noch zu brandgefährlichen Abschlüssen.

Doch Barcelonas Defensive und ein starker Torhüter retten den knappen Vorsprung über die Zeit. Am Ende stehen zwar bei beiden Teams 8 Schüsse aufs Tor in der Statistik, doch Barcelona ist an diesem Abend einfach effizienter und feiert einen hart erkämpften, aber verdienten Titelgewinn.