FC Barcelona FC Barcelona FCB Real Madrid Real Madrid RMA
Endstand
3:2
2:2 , 1:0
  • Vinicius Junior
  • Gonzalo Garcia Torres
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Alaba-Comeback! FC Barcelona gewinnt Supercopa im El Clasico

Raphinha ist der überragende Akteur im Team von Hansi Flick. Real Madrid kann die Partie auch nach den Einwechslungen von Mbappe und Alaba nicht mehr drehen.

Alaba-Comeback! FC Barcelona gewinnt Supercopa im El Clasico Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Barcelona verteidigt die Supercopa de España!

Im El Clasico setzen sich die "Blaugrana" in einer intensiven Partie mit 3:2 gegen den großen Rivalen Real Madrid mit 3:2 durch. ÖFB-Legionär David Alaba (ab der 76. Minute) feiert nach knapp drei Monaten sein Comeback. Zuletzt wurde der Verteidiger am 19. Oktober eingesetzt.

Von Beginn an entwickelt sich ein packendes Duell, in dem Barcelona zwar mit 71% Ballbesitz das Spiel dominiert, Real Madrid aber eiskalt kontert. Dennoch geht Barça in Führung: Nach einer feinen Vorlage von Fermín Lopez ist es Raphinha, der in der 36. Minute zum 1:0 trifft. Doch die Freude währt nicht lange.

Nachspielzeit der Extraklasse

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte überschlagen sich die Ereignisse. Zuerst gleicht Vinicius Junior nach Assist von Gonzalo Garcia zum 1:1 aus (45.+2').

Fast im Gegenzug bringt Robert Lewandowski, bedient von Pedri, Barcelona erneut in Front (45.+4'). Doch das ist noch nicht alles! Mit dem Pausenpfiff schlägt Real zurück, und Gonzalo Garcia selbst besorgt den unglaublichen 2:2-Halbzeitstand (45.+7').

Entscheidung in der Schlussphase - De Jong sieht Rot

Auch nach dem Seitenwechsel geht es hoch her. Beide Teams schenken sich nichts, was sich auch in der Foulstatistik (14 für Barcelona, 9 für Real) und den Karten widerspiegelt. Referee Jose Luis Munuera Montero zückt insgesamt fünfmal Gelb und einmal Rot.

Die entscheidende Szene des Spiels gehört erneut Raphinha. Nach Vorarbeit des eingewechselten Dani Olmo hämmert der Brasilianer den Ball in der 80. Minute zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen – sein zweites Tor an diesem Abend.

Glattrot kurz vor Schluss

Die Schlussphase wird neuerlich dramatisch. Barcelona muss nach einer Roten Karte für Frenkie De Jong (90.+1') in Unterzahl zu Ende spielen. Der Niederländer steigt hart gegen Mbappe ein, trifft den Franzosen mit der Sohle am Schienbein.

Danach wirft Real alles nach vorne, drängt auf den Ausgleich und kommt durch Raul Asencio und Alvaro Carreras noch zu brandgefährlichen Abschlüssen.

Doch Barcelonas Defensive und ein starker Torhüter retten den knappen Vorsprung über die Zeit. Am Ende stehen zwar bei beiden Teams 8 Schüsse aufs Tor in der Statistik, doch Barcelona ist an diesem Abend einfach effizienter und feiert einen hart erkämpften, aber verdienten Titelgewinn.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Affengruber muss mit Elche späten Punktverlust hinnehmen

Affengruber muss mit Elche späten Punktverlust hinnehmen

La Liga
2
Wolfsburg-Debakel in München: "Wirklich peinlich"

Wolfsburg-Debakel in München: "Wirklich peinlich"

Deutsche Bundesliga
Ausgerechnet Ex-Stürmer trifft: ManUnited scheidet im FA Cup aus

Ausgerechnet Ex-Stürmer trifft: ManUnited scheidet im FA Cup aus

International
Laimer-Assist! Bayern fügt Wolfsburg höchste Bundesliga-Pleite zu

Laimer-Assist! Bayern fügt Wolfsburg höchste Bundesliga-Pleite zu

Deutsche Bundesliga
3
Bei Gregoritsch-Comeback: Klatsche für den FC Augsburg

Bei Gregoritsch-Comeback: Klatsche für den FC Augsburg

Deutsche Bundesliga
10
Oliver Glasner zeigt sich nach Cup-Blamage ratlos

Oliver Glasner zeigt sich nach Cup-Blamage ratlos

Premier League
13
Ibrahimovic-Sohn offenbar vor Milan-Abgang

Ibrahimovic-Sohn offenbar vor Milan-Abgang

Serie A
1
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Spanien (Fußball) David Alaba Real Madrid FC Barcelona