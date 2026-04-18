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Lewandowski-Nachfolge: Barça hat zwei Atletico-Stürmer im Visier

Nicht nur Julian Alvarez steht bei den Blaugrana offenbar auf dem Zettel, wenn es um das Erbe von Robert Lewandowski geht.

Lewandowski-Nachfolge: Barça hat zwei Atletico-Stürmer im Visier Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Zukunft von Robert Lewandowski ist weiterhin offen.

Im Sommer läuft der Vertrag des Mittelstürmers aus, eine Verlängerung kam bislang noch nicht zustande. Medienberichten zufolge sei Lewandowski ein Vertrag zu deutlich geringeren Konditionen angeboten worden.

"Ich brauche noch etwas Zeit zum Nachdenken", erklärte der Pole beim Sender "TV3".

Plan A: Atletico-Stürmer, Plan B ebenso?

Neben Omar Marmoush und Fisnik Asllani dürfte allen voran Julian Alvarez als idealer Nachfolger von Lewandowski gesehen werden.

Laut Transfer-Journalist Matteo Moretto zeigt Barça aber auch Interesse an einem anderen Atleti-Stürmer: Alexander Sorloth. Der 30-jährige Norweger passt nicht unbedingt zur Spielweise der Katalanen, wäre zudem wohl auch nur als Backup eingeplant.

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