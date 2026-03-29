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Bestätigt: Ex-Austrianer Thema beim FC Barcelona

Der Angreifer spielt in dieser Saison bei der TSG Hoffenheim groß auf. Seit Herbst kursieren die Gerüchte, nun bezieht sein Berater Stellung.

Bestätigt: Ex-Austrianer Thema beim FC Barcelona Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wechselt Ex-Austrianer Fisnik Asllani im Sommer tatsächlich zum FC Barcelona?

Schon im Herbst wurden erstmals Gerüchte laut, nun bezieht Asllanis Berater Ayman Dahmani Stellung. "Barcelonas Interesse an dem Spieler ist aktuell und es gab auch bereits Kontakt seitens des katalanischen Klubs", erklärt er gegenüber "Erem News", einem Nachrichtenportal aus Abu Dhabi.

Folgt Asllani auf "Lewa"?

Sollte der Wechsel zustande kommen, dann nur über die in Asllanis Vertrag verankerte Ausstiegsklausel, wie Dahmani betont. Diese soll im Bereich von 25 bis 29 Millionen Euro liegen. Das chronisch klamme Barcelona soll diesen Betrag aber aufstellen können, wie es heißt.

Konkret wird Asllani bei den "Blaugrana" als Nachfolger von Robert Lewandowski gehandelt. Der 37-jährige Pole soll zu einem Abschied im Sommer tendieren.

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