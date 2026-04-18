FC Bayern München FC Bayern München FCB VfB Stuttgart VfB Stuttgart VFB
Morgen 17:30 Uhr
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bayern verzichtet: Keine spontane Meisterfeier am Sonntag

Selbst bei einem Titelgewinn soll der Fokus sofort auf das DFB-Halbfinale gegen Leverkusen gerichtet werden.

Bayern verzichtet: Keine spontane Meisterfeier am Sonntag Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der FC Bayern München will auf eine spontane Meisterfeier am Sonntagabend verzichten, falls der Titelgewinn schon nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker) feststehen sollte.

"Nein, die Spieler haben sogar selber schon angegeben, dass der Fokus auf Leverkusen ist nach dem Spiel, egal was passiert", sagt Trainer Vincent Kompany am Samstag.

Drei Tage nach der Liga-Partie gegen den VfB steht für den Fußball-Rekordmeister bei Bayer Leverkusen das Halbfinale im DFB-Pokal an.

Die Bayern könnten am Sonntagabend vorzeitig Meister werden, wenn sie gegen Stuttgart mehr Punkte holen als der Tabellenzweite Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim.

Triple weiterhin möglich

Grundsätzlich bestehen schon seit Wochen keine Zweifel mehr am Titelgewinn des Favoriten. Doch die Münchner wollen mehr und sind auch im DFB-Pokal und der Champions League noch im Rennen um die Trophäen.

"Wir sind jetzt in einer Phase dieser Saison, wo wir alle damit leben können, dass wir noch ein bisschen warten, bis wir feiern", betont Kompany.

"Also hoffentlich wird am Ende gefeiert, aber wie oft und wie groß diese Feier ist, das wird jetzt alles entschieden. Und deswegen ist es für uns jetzt kein Problem, ein bisschen Geduld zu haben."

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Bayern

#18 - Franck Ribéry - 30 Millionen Euro
#18 - Sacha Boey - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ilzers Hoffenheim könnte Bayern zum Meister machen

Ilzers Hoffenheim könnte Bayern zum Meister machen

Deutsche Bundesliga
1
Hoeneß: Kompany bekam Apfelstrudel statt Xavi Simons

Hoeneß: Kompany bekam Apfelstrudel statt Xavi Simons

Deutsche Bundesliga
2
"Würde das gerne mal erleben" - Kovac hofft auf Schalke-Aufstieg

"Würde das gerne mal erleben" - Kovac hofft auf Schalke-Aufstieg

International
1
Köln rettet Zähler in St. Pauli vom Elfmeterpunkt

Köln rettet Zähler in St. Pauli vom Elfmeterpunkt

Deutsche Bundesliga
1
Glasner-Nachfolger: Wird es wieder ein Ex-Frankfurter?

Glasner-Nachfolger: Wird es wieder ein Ex-Frankfurter?

Deutsche Bundesliga
Nach Barcelona? Leverkusen-Star vor Abgang im Sommer

Nach Barcelona? Leverkusen-Star vor Abgang im Sommer

Deutsche Bundesliga
4
Nagelsmann-Anruf: Fährt Ilzer-Schützling doch zur WM?

Nagelsmann-Anruf: Fährt Ilzer-Schützling doch zur WM?

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Fußball FC Bayern München VfB Stuttgart Borussia Dortmund UEFA Champions League Dortmund Vincent Kompany Fußball International Deutschland (Fußball) Deutsche Bundesliga