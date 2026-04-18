Niederlagenserie nimmt kein "Ende": Düsseldorf verliert erneut

Fortuna Düsseldorf verliert auch im ersten Pflichtspiel unter Neo-Coach Alexander Ende. Am 30. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga unterliegt die Fortuna 0:2 beim 1. FC Magdeburg.

Magdeburg erwischt vor heimischem Publikum einen regelrechten Traumstart in die Begegnung.

Bereits in der zweiten Minute bedient Lubambo Musonda seinen Teamkollegen Ulrich, der den Ball prompt zur Führung im Netz unterbringt.

Zukowski erhöht

Die Gäste aus dem Rheinland versuchen in der Folge, ins Spiel zu finden, doch ein erster aussichtsreicher Abschluss von Tim Christopher Oberdorf verfehlt das Gehäuse.

Stattdessen schlagen die Magdeburger eiskalt ein zweites Mal zu: Nach Vorarbeit von Baris Atik erhöht Zukowski auf 2:0. .

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich ein weitgehend ausgeglichenes Spielgeschehen, in dem Düsseldorf auf den Anschlusstreffer drängt, sich in der Offensive jedoch schwertut.

Auf der Gegenseite jubelt das Publikum in der 56. Minute über einen vermeintlich dritten Treffer.

Der Video-Schiedsrichter greift jedoch umgehend ein und verweigert dem Tor die Anerkennung.

Florian Kastenmeier hält seine Mannschaft mit starken Paraden gegen die Abschlüsse von Atik zwar im Spiel, doch die Angriffsbemühungen von Endes Mannschaft bringen an diesem Nachmittag keinen Ertrag mehr ein.

Atem der Konkurrenz im Nacken

Mit diesem Sieg sammelt der 1. FC Magdeburg im Kampf um den Klassenerhalt immens wichtige Zähler und verschafft sich ein kleines Polster auf die gefährlichen Plätze.

Fortuna Düsseldorf hingegen spürt nach dem Abrutschen in der Tabelle nun den direkten Atem der Konkurrenz aus Braunschweig und Fürth im Nacken, die punktemäßig extrem nah herangerückt sind.

Nürnberg feiert Erfolg

Der 1. FC Nürnberg muss sich im Auswärtsspiel gegen die Arminia Bielefeld mit einem 1:1 zufriedengeben.

Mohamed Ali Zoma brachte sein Team bereits in der 8. Minute in Führung. Kurz vor Schluss glich Handwerker nach einem Freistoß zum 1:1 aus (81.).

Dresden setzt im Parallelspiel die gute Form fort und feiert gegen Bochum einen 2:0-Erfolg.