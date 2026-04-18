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Mehrere Klubs an David Alaba dran

Der ÖFB-Kapitän wird Real Madrid aller Voraussicht nach verlassen und steht offenbar bei mehreren Klubs hoch im Kurs.

Mehrere Klubs an David Alaba dran Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Ein Alaba-Abschied bei Real Madrid ist zwar noch nicht offiziell, gilt aber als sehr wahrscheinlich.

Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet am Freitag, dass der 33-Jährige die Königlichen im Sommer verlassen wird. Sein Vertrag läuft aus und wird wohl nicht verlängert.

Die Dienste des ÖFB-Kapitäns dürften aber weiterhin gefragt sein, denn laut Romano haben bereits mehrere Klubs Kontakt zu dem Innenverteidiger aufgenommen. Interesse gibt es demnach sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas.

Alaba muss seit seinem Kreuzbandriss Ende 2023 aufgrund von Verletzungen immer wieder pausieren. Im März fehlte er wegen Wadenproblemen. Zuletzt stand er wieder im Kader, kam aber nicht zu Einsatzminuten.

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