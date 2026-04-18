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Führungsspieler bleibt Juventus Turin erhalten

Die "Alte Dame" hat sich mit Kapitän Manuel Locatelli auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Führungsspieler bleibt Juventus Turin erhalten Foto: © GETTY
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Manuel Locatelli hat sein Arbeitspapier bei Juventus Turin vorzeitig bis 2030 verlängert. Das bestätigt die "Alte Dame" am Freitag offiziell.

"Seine Vertragsverlängerung ist die natürliche Fortsetzung der Entwicklung seiner Führungsqualitäten auf dem Platz und seines unerschütterlichen Bianconero-Geistes, der voll und ganz mit den Werten und Ambitionen unseres Vereins im Einklang steht", erklärt Juve-Vorstandsvorsitzender Damien Comolli.

Locatelli wechselte 2021 von US Sassuolo zu Juventus. Nachdem er zunächst für zwei Jahre ausgeliehen war, überwies Juve 2023 satte 36,4 Millionen Euro, um den Mittelfeldspieler fest zu verpflichten.

Seitdem absolvierte der heute 28-Jährige 224 Einsätze für Juventus. Seit der Saison 2024/25 ist er auch Kapitän der "Alten Dame".

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