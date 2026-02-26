Lewandowski-Erbe: Barca an City-Stürmer interessiert

Wer tritt beim FC Barcelona das Erbe von Robert Lewandowski an?

Der mittlerweile 37-jährige Pole ist bei den Katalanen nicht mehr unumstritten und muss öfter auch mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Im Sommer läuft sein Vertrag in Spanien aus, eine Verlängerung ist bisher noch nicht sicher.

Schlägt Barca in der Premier League zu?

Barcelona sondiert in jedem Fall den Markt nach einem möglichen Nachfolger. Die "Sport" bringt dabei drei konkrete Namen ins Spiel.

So soll Omar Marmoush von Manchester City weit oben auf der Wunschliste stehen. Der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt hat keine leichte Saison bei den "Skyblues", bringt es erst auf vier Tore und zwei Vorlagen in 24 Einsätzen.

Der Ägypter kam im Winter 2025 für 75 Millionen Euro auf die Insel und steht noch bis 2029 bei der Guardiola-Elf unter Vertrag.

Die weiteren Kandidaten

Neben Marmoush soll auch Julian Alvarez von Atletico Madrid weiter ein heißer Kandidat sein. Der 26-jährige Argentinier steht beim Hauptstadtklub aber noch bis 2030 unter Vertrag.

Auch der Name von Dusan Vlahovic (Juventus Turin) wird im Bericht genannt. Der Serbe wäre die günstigste Variante, da sein Vertrag im Sommer ausläuft.