Abstieg in Jahr eins: 20 ÖFB-Wechsel mit bösem Erwachen

Jahr für Jahr verwirklichen österreichische Kicker ihren Traum mit einem Wechsel in eine europäische Top-Liga - doch nicht alle Transfers haben ein Happy End.

Für einige folgt die kalte Dusche früher als für andere. So auch für jene Kicker in dieser Auflistung.

LAOLA1 hat sich die Zeit genommen, um die letzten 20 Österreicher ausfindig zu machen, die nach einem Transfer in eine der Top-5-Ligen (England, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich) schon in der ersten Saison wieder mit ihren Mannschaften absteigen mussten.

Aus welcher Liga diese Spieler wechselten, ist für diese Liste unerheblich.