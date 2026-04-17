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Nach Barcelona? Leverkusen-Star vor Abgang im Sommer

Der Linksverteidiger kam vor drei Jahren ablösefrei aus Portugal. Im Sommer könnten sich die Wege nun wieder trennen.

Nach Barcelona? Leverkusen-Star vor Abgang im Sommer Foto: © GETTY
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Was bringt die Zukunft für Alejandro Grimaldo?

Der Linksverteidiger kam im Sommer 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon zu Bayer 04 Leverkusen. Beim deutschen Bundesligisten steht der 30-jährige Spanier noch bis Sommer 2027 unter Vertrag.

Nach Informationen der "Sport" könnten sich die Wege bereits nach dieser Saison trennen. Laut der spanischen Tageszeitung möchte Grimaldo den Klub verlassen und könnte für eine Ablöse von zwölf Millionen Euro zu haben sein.

Rückkehr zu Barca?

Vor allem sein Jugendklub FC Barcelona soll den Linksverteidiger auf dem Schirm haben. Schon im vergangenen Sommer gab es erste Kontakte zwischen den beiden Parteien.

Ein Abgang wäre für Leverkusen aber bitter, ist Grimaldo seit seiner Ankunft doch einer der absoluten Schlüsselspieler. Der 12-fache Nationalspieler bringt es auf 30 Tore und 44 Vorlagen in 139 Spielen.

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