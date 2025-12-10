NEWS

Interesse reißt nicht ab: Top-Klub will Affengruber

Laut einem englischen Medium beobachtet ein Premier-League-Klub den LaLiga-Legionär genau. Auch ein Verein aus der Serie A sei weiterhin interessiert.

David Affengruber überzeugt während seiner Premieren-Saison in einer Topliga weiterhin.

Gegen Girona (zum Spielbericht >>>) beendete der FC Elche eine Sieglos-Serie, die sich durch den gesamten November zog. Doch auch in dieser Phase konnte der Innenverteidiger internationale Scouts wohl beeindrucken.

Wie das englische Medium "Teamtalk" berichtet, soll Manchester United den Österreicherer weiterhin regelmäßig beobachten. Cheftrainer Ruben Amorim sehe in Affengruber in Zukunft einen idealen Partner von Leny Yoro. "Teamtalk" vergleicht den Ex-Sturm-Kicker mit einem "jungen Matthijs de Ligt".

Elche fordert 30 Millionen

Laut dem Bericht habe Elche dem Spieler im Winter ein Preisschild von 30 Millionen Euro umgehängt. United strebe einen Transfer aber ohnehin erst im Sommer 2026 an. Zu diesem Zeitpunkt würde der Vertrag des 24-Jährigen nur noch ein Jahr lang laufen.

Die "Red Devils" sollen allerdings nicht die der einzige Klub sein, der ein Auge auf Affengruber geworfen haben soll. Atlético Madrid und Juventus sollen weiterhin im Rennen sein. Zudem dürfte sich auch der FC Sevilla eingeschaltet haben.

