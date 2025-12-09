NEWS

Dieser Trainer wird als möglicher Alonso-Nachfolger gehandelt

Der Stuhl von Xabi Alonso bei Real Madrid wackelt. Die Königlichen sollen bereits eine Shortlist mit potenziellen Nachfolgern erstellt haben.

Dieser Trainer wird als möglicher Alonso-Nachfolger gehandelt Foto: © GEPA
Die Amtszeit von Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid könnte noch in dieser Woche zu Ende gehen.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Celta Vigo am Sonntag soll es in der Klubführung Gespräche über die Zukunft des 44-Jährigen gegeben haben.

Das Duell in der UEFA Champions League gegen Manchester City am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) könnte Alonsos Entscheidungsspiel sein. Verlieren die Königlichen auch gegen die Cityzens, muss der Baske womöglich seinen Posten räumen.

Steiler Aufstieg für Castilla-Coach?

Laut "The Athletic" hat Real bereits eine Shortlist erstellt, sollte es zur Trennung von Alonso kommen. Mit Alvaro Arbeloa soll der Trainer der zweiten Mannschaft hoch im Kurs stehen.

Der 42-Jährige übernahm die Drittliga-Mannschaft RM Castilla erst im vergangenen Sommer. Zuvor war er bereits einige Jahre als Trainer in der Real-Jugend tätig.

Arbeloa lief, wie Alonso, als Spieler für die Königlichen auf und wurde zweimal Champions-League-Sieger mit den Madrilenen.

