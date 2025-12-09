NEWS

PSG und Co. buhlen um WAC-Leistungsträger! Wintertransfer?

Mehrere Ligue-1-Klubs sollen ein Auge auf den Defensivspieler der Wolfsberger geworfen haben. Doch für den WAC soll ein Wintertransfer nicht infrage kommen.

PSG und Co. buhlen um WAC-Leistungsträger! Wintertransfer? Foto: © GEPA
Dem Wolfsberger AC droht im Winter der Abgang seines wertvollsten Spielers.

Laut dem französischen Sportmedium "Top Mercato" soll Chibuike Nwaiwu das Interesse mehrerer Ligue-1-Klubs auf sich gezogen haben. Konkret werden RC Lens, OSC Lille, Olympique Marseille und RC Strasburg als Abnehmer genannt.

Bei Olympique Marseille soll der 22-jährige Nigerianer sogar ganz oben auf der Wunschliste stehen. Die Konkurrenz ist aber groß, auch der amtierende Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain soll im Rennen um Nwaiwu mitmischen.

Kommt für den WAC ein Abgang im Winter überhaupt infrage?

Mit Bayer Leverkusen und Leeds United sollen auch zwei Klubs außerhalb von Frankreich um den Leistungsträger der Wolfsberger buhlen.

Laut "Africa Footy" soll der Wolfsberger AC jedoch nicht bereit sein, Nwaiwu bereits im Winter abzugeben. Ein Abgang des 22-jährigen Nigerianers gilt erst kommenden Sommer als vorstellbar, zumal der Vertrag des Defensivspielers noch bis 2027 läuft.

