UCL: Barça bezwingt Eintracht, Florucz verliert Krimi

Der FC Barcelona kehrt in der UEFA Champions League auf die Siegerstraße zurück.

Die Katalanen feiern am Dienstagabend im heimischen Camp Nou einen 2:1-Sieg über Eintracht Frankfurt.

Lange deutet vieles auf einen Überraschungssieg der "Adler" hin, Ansgar Knauff bringt die Toppmöller-Elf nach 21 Minuten in Führung.

Die "Blaugrana" finden bis nach Wiederanpfiff keine Antwort, ehe die Stunde von Jules Kounde schlägt. Der französische Rechtsverteidiger stellt erst per Flugkopfball auf 1:1 (50.), drei Minuten später ist der 27-Jährige abermals per Kopf zur Stelle und besorgt den 2:1-Goldtreffer (53.).

Barça holt den dritten Sieg im sechsten Spiel der Ligaphase der Königsklasse, liegt damit auf Rang 13. Frankfurt kassiert die vierte Niederlage und rutscht auf Platz 30 zurück.

Florucz' Saint Gilloise verpasst dritten Sieg

Raul Florucz und Union Saint Gilloise unterliegen Olympique Marseille im Parallelspiel zuhause mit 2:3. Der ÖFB-Teamspieler wirkt dabei 60 Minuten mit.

Khalaili bringt die Belgier nach fünf Minuten in Front, Igor Paixao (15.) und Mason Greenwood (40.) bringen die Südfranzosen auf Siegkurs. Greenwood schnürt nach 58 Minuten den Doppelpack zum 3:1, ehe Khalaili die Hausherren nochmal hoffen.

In Minute 89 trifft Promise David zum vermeintlichen 3:3, das Tor wird aufgrund einer Abseitsstellung aber aberkannt.

Union Saint Gilloise steht mit sechs Punkten auf Rang 25 der "Königsklasse", Marseille setzt sich mit neun Zählern am Konto auf Rang 16.

Atletico Madrid besiegt PSV Eindhoven in einem heiß umkämpften Duell auswärts mit 3:2. Ex-Hütter-Arbeitgeber AS Monaco bezwingt Galatasaray daheim mit 1:0. Olympiakos Piräus gewinnt auswärts bei Kairat Almaty mit 1:0.