Elche CF Elche CF ELC FC Girona FC Girona GIR
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • German Valera
  • Rafa Mir
  • Rafa Mir
NEWS

Elche beendet mit Affengruber Negativ-Serie in La Liga

Nach sieben sieglosen Spielen in Folge gibt es für Affengruber und Co. endlich wieder etwas zu feiern.

Elche beendet mit Affengruber Negativ-Serie in La Liga Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
Elche kehrt in der spanischen La Liga nach einem Zwischentief auf die Siegerstraße zurück.

Nach sieben sieglosen La-Liga-Auftritten setzt sich Abwehrchef David Affengruber und Co. am Sonntag gegen Nachzügler Girona mit 3:0 durch.

Dank des vierten Saisonsiegs ist der Aufsteiger, der schon siebenmal die Punkte geteilt hat, als aktuell Neunter vorerst wieder unter den Top Ten vertreten.

Affengruber spielt bei den Gastgebern durch. Der ÖFB-Legionär hat 78 Ballkontakte, bringt 83 Prozent seiner Pässe (66) an und gewinnt vier seiner sechs Zweikämpfe am Boden. In der 69. Minute hat der Innenverteidiger sogar die Chance aufs 4:0, schießt aus kurzer Distanz aber daneben.

