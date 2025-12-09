NEWS

Grünes Licht! Barca-Keeper ter Stegen vor Kader-Comeback

Der Keeper der Katalanen steht in Kürze wieder im Teamkader. Von der medizinischen Abteilung erhielt ter Stegen die Freigabe nach monatelanger Pause.

Grünes Licht! Barca-Keeper ter Stegen vor Kader-Comeback Foto: © getty
Erfreuliche Nachrichten für Marc-Andre ter Stegen!

Der Torhüter des FC Barcelona bekam von der medizinischen Abteilung der Katalanen grünes Licht und befindet sich beim Champions-League-Duell gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Mittwoch (ab 21 Uhr/LIVE-Ticker >>>) erstmals seit Ende Mai wieder im Spieltagskader.

Ter Stegen musste sich im vergangenen Juli einer Operation am Rücken unterziehen und war seither ausgefallen.

Ter Stegen als klare Nummer zwei

Inzwischen verlor der Deutsche den Status als Nummer eins im Tor der Spanier, den nun Joan Garcia innehat.

Dies wird laut Cheftrainer Hansi Flick auch so bleiben, wie der 60-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz andeutete.

Sein letztes Spiel für die Blaugrana bestritt ter Stegen Mitte Mai gegen Villarreal am vorletzten Spieltag der spanischen LaLiga.

