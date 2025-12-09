Grünes Licht! Barca-Keeper ter Stegen vor Kader-Comeback

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga
-
Tier-Ranking: Legendärsten Barca-StürmerEuropacöp
-
Ansapanier: Die 1-Milliarde-Elf aus La MasiaChampions League
-
Europacöp (EP20) - Wird Yamal der neue Messi?Europacöp
-
Champions League Team der Saison 2024/25Champions League
-
Die jüngste Champions-League-Elf aller ZeitenChampions League
-
Nummer 10! Bürde oder Belohnung für Lamine Yamal?LAOLA1 Daily
Ter Stegen has been given the medical green light. pic.twitter.com/9B1MgX8jdh— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2025