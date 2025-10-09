Suche
    Noch mehr Topvereine offenbar an Affengruber dran

    Der FC Elche und allen voran David Affengruber sorgen in LaLiga für Furore. Nun dürften sich die Big Player Europas einschalten.

    David Affengruber und sein Klub FC Elche befinden sich im Höhenflug.

    Obwohl es am vergangenen Spieltag einen ersten Dämpfer für die "Franjiverdes" setzte, liest sich die bisherige Bilanz beeindruckend. Mit 13 Punkten aus acht Spielen rangiert man auf Platz sieben der spanischen LaLiga.

    Federführend dabei: Abwehrchef Affengruber, der bis jetzt in jeder Partie in der Startelf stand. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits Gerüchte rund um Interesse eines spanischen Spitzenklubs die Runde machten (alle Infos >>>), wird es nun immer spektakulärer.

    ManUnited und Juve an Spanien-Legionär dran

    Berichten internationaler Medien zufolge sollen nämlich keine geringeren Vereine als Manchester United und Juventus Turin am 24-jährigen Niederösterreicher dran sein. 

    Das englische Portal "caught.offside.com" sowie "fichajes.net" schreiben vom Interesse der "Red Devils". Das italienische Medium "Notiziesportivo" berichtet indes, dass Juventus Turin den langjährigen Sturm-Graz-Kicker intensiv beobachtet.

    Zum Schnäppchen dürfte der im Rahmen des Oktober-Lehrgangs des A-Nationalteams auf Abruf stehende Innenverteidiger jedoch nicht avancieren. Laut "fichajes.net" soll Elche den Preis für Affengruber auf 25 Millionen Euro taxiert haben.

    Kommentare