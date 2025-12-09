30 Millionen! Glasner wollte ÖFB-Kicker nach London holen

Oliver Glasner wollte niemand Geringeren als Christoph Baumgartner verpflichten.

Wie "Sky" am Dienstag berichtet, buhlte Crystal Palace im vergangenen Sommer intensiv um die Dienste des Waldviertlers.

Dafür waren die Londoner offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen.

Glasner und Co. bissen sich die Zähne aus

Laut dem Pay-TV-Sender unterbreitete Crystal Palace Baumgartners RB Leipzig mehrere Angebote, eines davon in Höhe von 30 Millionen Euro. Der Glasner-Klub wollte den 26-Jährigen unbedingt.

Die Sachsen blockten jedoch sämtliche Offerten ab - eine Entscheidung, die sich nach durchwachsenen zwei Jahren bezahlt zu machen scheint.

Wettbewerbsübergreifend traf "Baumi" im RB-Trikot in der laufenden Saison bereits zehnmal, obendrein gelangen ihm fünf Assists.

Im Sommer 2023 war der gebürtige Horner für 25,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu den "Roten Bullen" gewechselt. Sein Vertrag beim Tabellenzweiten der Deutschen Bundesliga läuft noch bis Sommer 2028.