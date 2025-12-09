Titel Nummer drei! Dieser Leipziger ist Legionär der Woche

"Baumi on fire" - wenns läuft, dann läufts!

Zum bereits dritten Mal in dieser Saison sicherte sich der 26-jährige Offensivspieler den Titel als Legionär der Woche. Auch in der 53. Ausgabe des LAOLA1-Legionärs-Checks war der ÖFB-Kicker die klare Nummer eins.

Unter der Woche erzielte er im Pokal gegen Magdeburg einen Doppelpack. Am Wochenende legte er dann gegen Eintracht Frankfurt ein Tor und zwei Vorlagen hinterher.

Mit zehn Toren aus 16 Pflichtspielen ist der Offensivspieler der beste Torschütze des deutschen Bundesligisten und dementsprechend auch verdienterweise unser "Legionär der Woche".