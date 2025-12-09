NEWS

Titel Nummer drei! Dieser Leipziger ist Legionär der Woche

Christoph Baumgartner und RB Leipzig befinden sich weiterhin in absoluter Topform. Der Offensivspieler war erneut einer der Matchwinner des deutschen Bundesligisten.

Titel Nummer drei! Dieser Leipziger ist Legionär der Woche Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Baumi on fire" - wenns läuft, dann läufts!

Zum bereits dritten Mal in dieser Saison sicherte sich der 26-jährige Offensivspieler den Titel als Legionär der Woche. Auch in der 53. Ausgabe des LAOLA1-Legionärs-Checks war der ÖFB-Kicker die klare Nummer eins.

Unter der Woche erzielte er im Pokal gegen Magdeburg einen Doppelpack. Am Wochenende legte er dann gegen Eintracht Frankfurt ein Tor und zwei Vorlagen hinterher.

Mit zehn Toren aus 16 Pflichtspielen ist der Offensivspieler der beste Torschütze des deutschen Bundesligisten und dementsprechend auch verdienterweise unser "Legionär der Woche".

Mehr zum Thema

Wieder Tabellenführer! Milan dreht Spiel gegen Torino

Wieder Tabellenführer! Milan dreht Spiel gegen Torino

Serie A
1
Pentz fliegt! Bröndby beendet das Jahr mit einer Niederlage

Pentz fliegt! Bröndby beendet das Jahr mit einer Niederlage

International
9
Entscheidung gefallen! So geht es für Thomas Müller weiter

Entscheidung gefallen! So geht es für Thomas Müller weiter

International
2
Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Deutsche Bundesliga
11
Nach Sieg über Wolves: United zurück auf Erfolgskurs

Nach Sieg über Wolves: United zurück auf Erfolgskurs

Premier League
Slot über Salah: "Weiß nicht, ob er wieder für Liverpool spielt"

Slot über Salah: "Weiß nicht, ob er wieder für Liverpool spielt"

Premier League
6
Ex-Salzburger unterschreibt wohl bei Lens

Ex-Salzburger unterschreibt wohl bei Lens

International
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Legionärs-Check Legionäre ÖFB-Legionäre Christoph Baumgartner RB Leipzig