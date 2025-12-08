NEWS

Nach Vigo-Pleite: Schmeißt Real Madrid Alonso raus?

Bei den "Königlichen" wurde laut Medienberichten über eine Trennung des Cheftrainers nachgedacht. Alonso erhält aber wohl eine letzte Chance.

Real Madrid hat am Sonntag beim Heimspiel gegen Celta Vigo einen Rückschlag im Rennen um den Meistertitel erlebt. Nach der 0:2-Pleite (Spielbericht >>>) beträgt der Rückstand auf den FC Barcelona nun vier Punkte.

Bei den erfolgsverwöhnten Madrilenen ist die Geduld oftmals kurz. So steht auch Cheftrainer Xabi Alonso in der Kritik. Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, gab es in der Nacht nach dem Vigo-Match Diskussionen der Verantwortlichen über eine Entlassung des Coaches.

Letzte Chance für Alonso?

Das Ergebnis: Alonso erhalte am Mittwoch in der UEFA Champions League gegen Manchester City eine letzte Chance (ab 21:00 Uhr im LAOLA1 LIVE-Ticker >>>).

Alonso selbst äußerte sich nach dem Spiel dazu. "Ich denke darüber nicht nach. Ich denke an Real Madrid gegen Manchester City", wird er von Fabrizio Romano zitiert.

