Für 40 Millionen! Atlético verstärkt sich mit Ex-Admiraner

Atlético Madrid verstärkt das defensive Mittelfeld mit dem Dänen Morten Hjulmand, der von Sporting Lissabon kommt.

Wie beide Klubs vermelden, schließt sich der 27-Jährige den Madrilenen an und unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

Die Ablösesumme beträgt 40 Millionen Euro, kann sich durch Bonuszahlungen aber noch auf 45 Millionen steigern.

Zuletzt Kapitän in Lissabon

Der dänische Nationalspieler spielte seit 2023 für die Portugiesen, mit denen er zwei Mal die Meisterschaft holte und die er in den vergangenen beiden Spielzeiten sogar als Kapitän anführte.

In 141 Partien für Sporting gelangen dem defensiven Mittelfeldspieler immerhin zehn Tore und zwölf Assists.

Zweieinhalb Saisonen bei Admira

Hjulmand wird damit zum zweitteuersten Dänen der Geschichte hinter Rasmus Hojlund.

Nach seiner Ausbildung beim FC Kopenhagen war die erste Auslandsstation Hjulmands die Admira, wo er von 2018 bis Jänner 2021 72 Spiele absolvierte, ein Tor erzielte und fünf auflegte.

Danach zog es ihn weiter nach Italien, wo er bei Lecce andockte, ehe es für ihn zu Sporting Lissabon ging. In der dänischen Nationalmannschaft ist der Neo-Atlético-Spieler gesetzt.