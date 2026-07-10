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Dortmund-Abschied wohl fix: Adeyemi-Transfer kurz vor dem Vollzug

Der Offensivspieler wird den BVB wohl verlassen. Es soll eine Einigung mit dem FC Barcelona geben.

Dortmund-Abschied wohl fix: Adeyemi-Transfer kurz vor dem Vollzug Foto: © IMAGO / HMB-Media
Textquelle: © LAOLA1
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Karim Adeyemi wird zum FC Barcelona wechseln.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, auch Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet den Transfer als fix.

Demnach sollen Adeyemis aktueller Klub, Borussia Dortmund, und die Katalanen eine Übereinkunft getroffen haben. Adeyemi soll einen Fünfjahresvertrag bei Barca unterschreiben.

Die Ablösesumme soll 22 Millionen Euro betragen, mögliche Boni könnten - je nach Bericht -  7 bis 9 Millionen Euro betragen. Laut "Sky" soll sich der BVB zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent gesichert haben.

Adeyemis Vertrag wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.

Adeyemi wechselte im Sommer 2022 von Red Bull Salzburg nach Dortmund. Der 24-Jährige lief in 146 Spielen für den BVB auf, erzielte dabei 36 Tore und lieferte 25 Assists.

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