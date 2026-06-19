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Ein spanischer WM-Fahrer für Atletico Madrid?

Der offensivstarke Außenverteidiger steht beim Team von Diego Simeone hoch im Kurs.

Ein spanischer WM-Fahrer für Atletico Madrid? Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Alejandro Grimaldo war in den letzten drei Jahren einer der besten Spieler der deutschen Bundesliga!

Der mittlerweile 30-jährige Spanier kam im Sommer 2023 zum Nulltarif von Benfica Lissabon nach Deutschland zu Bayer 04 Leverkusen.

Seitdem absolvierte er 145 Spiele für den Doublesieger aus der Saison 2023/24, erzielte 30 Tore und bereitete 45 weitere vor. Eine herausragende Quote für einen Linksverteidiger.

Erste Gespräche

Aktuell weilt Grimaldo mit der spanischen Nationalmannschaft bei der FIFA WM in den USA, Kanada und Mexiko. Dort ist er im Team hinter Marc Cucurella nur Backup.

Im Sommer könnte er einen Klubwechsel anstreben. Wie die "Marca" berichtet, steht der offensivstarke Außenverteidiger bei Atletico Madrid im Fokus. Erste Gespräche zwischen Klub und Spielerseite sollen in den letzten Tagen vertieft worden sein.

Relativ günstig

Weil zudem sein Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, könnte Grimaldo mit einer Ablöse im Bereich der zwölf Millionen Euro relativ günstig sein, heißt es.

Der Spanier liebäugelte in den letzten Jahren immer wieder mit einer Rückkehr nach Spanien. Dabei galt der FC Barcelona, bei dem Grimaldo ausgebildet wurde, immer wieder als möglicher Abnehmer.

Jetzt könnte es in die Hauptstadt gehen.

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