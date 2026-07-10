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Dortmund lehnt erstes Barca-Angebot für Adeyemi ab

Der BVB sieht die erste Offerte als unzureichend an. Der ehemalige Salzburg-Angreifer will den Schritt nach Katalonien gehen.

Dortmund lehnt erstes Barca-Angebot für Adeyemi ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Borussia Dortmund hat das erste Angebot des FC Barcelona für Karim Adeyemi abgelehnt. Das berichtet die "Mundo Deportivo".

Demnach sei die Offerte in Höhe von 20 Millionen Euro vom BVB als unzureichend abgewiesen worden. Die Katalanen sollen dies gelassen hingenommen haben - offenbar im Wissen, dass sich Dortmund nicht in der besten Verhandlungsposition befinde.

Adeyemi mit Barca bereits einig

Der ehemalige Salzburg-Angreifer möchte nämlich den Schritt zum spanischen Meister gehen, hat sich mit den Katalanen bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt.

Sein Vertrag bei den Borussen läuft nächsten Sommer aus, ein Angebot zur Verlängerung liege seit Monaten am Tisch. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass noch eine Unterschrift des 24-Jährigen erfolgt.

Weniger Ablöse als beim Salzburg-Wechsel 2022?

Angesichts dessen erscheint es auch unrealistisch, dass Dortmund die erhofften 40 Millionen Euro erhalten wird.

Spanische Medien gehen eher davon aus, dass sich die Klubs bei 30 Millionen Euro - und damit unter den 33 Mio. Euro, die Dortmund 2022 an Salzburg überwiesen hat - treffen werden.

In Barcelona würde Adeyemi wieder unter Hansi Flick spielen, der ihm im September 2021 zum Debüt im DFB-Team verholfen hat.

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