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Fix: Sami Khedira kehrt zu Real Madrid zurück

Der deutsche Weltmeister war einst Kicker bei den "Königlichen", nun verstärkt er das Trainer-Team von Jose Mourinho.

Fix: Sami Khedira kehrt zu Real Madrid zurück Foto: © imago / Laci Perenyi
Textquelle: © LAOLA1
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Es hat sich bereits angebahnt, seit Freitag ist es auch offiziell: Sami Khedira stößt zu Jose Mourinhos Trainer-Team bei Real Madrid und wird dort künftig als Co-Trainer agieren.

Für Khedira ist es ein Comeback im Profifußball. Nach seinem Karriereende als Spieler 2021 war er zuletzt als TV-Experte bei DAZN tätig. Diese Aufgabe gibt er nun auf.

Einst Spieler unter Mourinho

Als Spieler wurde Khedira 2014 nicht nur Weltmeister mit Deutschland, sondern verbrachte auch zwischen 2010 und 2015 fünf erfolgreiche Jahre bei Real Madrid.

Jose Mourinho holte den einstigen Mittelfeldspieler 2010 aus Stuttgart. Gemeinsam wurden sie 2011 Copa-Sieger sowie 2012 spanischer Meister. In seiner Zeit als TV-Experte bezeichnete Khedira Mourinho als "Ziehvater".

Nach Mourinhos Abschied gewann Khedira 2014 auch noch die Champions League mit Real Madrid.

Was?! Die haben bei Real Madrid gekickt?

Alphonse Areola #1
Nuri Sahin #5

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