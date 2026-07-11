Fix: Sami Khedira kehrt zu Real Madrid zurück

💪 Mourinho comienza a preparar la temporada 2026/27. pic.twitter.com/wnM3j473fJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 10, 2026
Was?! Die haben bei Real Madrid gekickt?
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