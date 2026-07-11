Einst in Österreich, nun Transfer zum 1. FC Köln

Der 1. FC Köln sichert sich die Dienste von Gideon Mensah.

Wie der deutsche Bundesligist am Samstag vermeldet, wechselt der 27-jährige Linksverteidiger ablösefrei von AJ Auxerre nach Köln.

Beim "Effzeh" unterschreibt Mensah ein Arbeitspapier bis 2028.

Für Ligue-1-Verein Auxerre absolvierte der Außenverteidiger in den vergangenen vier Jahren 114 Pflichtspiele. Bei der WM 2026 stand er für Ghana in allen vier Spielen über die volle Distanz auf dem Feld.

Mensah hatte "verschiedene Möglichkeiten"

"Nach der WM hatte ich verschiedene Möglichkeiten. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC, die sich sehr um mich bemüht haben, hatte ich aber von Anfang an das beste Gefühl. Dazu kommt die sportliche Perspektive, die mir der Verein aufgezeigt hat", so Mensah in einer ersten Stellungnahme.

Effzeh-Sportchef Thomas Kessler sagt: "Wir beschäftigen uns schon seit längerer Zeit mit Gideon und freuen uns, dass wir ihn für den FC gewinnen konnten. Er bringt internationale Erfahrung mit, hat in der vergangenen Saison in Frankreich starke Leistungen gezeigt und diese auch bei der Weltmeisterschaft bestätigt."

Einst für Salzburg und Sturm aktiv

Mensah wechselte 2016 aus seiner Heimat Ghana nach Salzburg. Bei den "Bullen" stand er bis 2022 unter Vertrag, dazwischen gab es Leihstationen zu Sturm Graz, Zulte Waregem und Vitoria Guimaraes.

Für die erste Mannschaft der Salzburger stand Mensah nie auf dem Platz, dafür hat er 15 Bundesliga-Spiele für den SK Sturm absolviert.